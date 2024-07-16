Помимо возможностей ИИ, новинка получила чип среднего класса и ёмкую батарею.

Ассортимент бренда Meizu расширяется доступной моделью смартфона, получившей название Meizu Blue 20 и целый набор функций с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Производитель опубликовал изображения Meizu Blue 20, на которых новинка представлена в трёх цветах с закруглёнными углами корпуса и вертикальным расположением модулей камеры, но не обнародовал информацию о характеристиках устройства, поэтому остаётся полагаться только на данные, которыми делится информатор WHY LAB — согласно сообщению, новинка оснащается IPS-панелью с каплевидным вырезом, диагональю 6.52 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Кроме того, смартфон снабжён 8-ядерным чипсетом среднего класса Unisoc T765, 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. На задней панели устройства располагается основная камера на 50 Мп, а на передней — 8-Мп селфи-камера. Питает смартфон батарея ёмкостью 5010 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Помимо этого, новая модель оснащается Flyme AIOS, двумя динамиками и слотом для карт памяти microSD, а также пластиковой рамкой и стеклянной задней крышкой. Толщина устройства составляет 8.3 мм. Новинка представлена в следующих цветах — фиолетовом (Meiye Purple), чёрном (Obsidian Black) и белом (Haoyue White).

Производитель позиционирует Meizu Blue 20 как первый ИИ-смартфон компании с ценником в 1000 юаней (140 долларов), что, судя по всему, справедливо для базовой модели с конфигурацией 6 ГБ+128 ГБ, в то время как стоимость второго варианта не раскрывается.