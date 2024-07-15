При этом новинка получит более богатое оснащение.

Китайская компания OnePlus готовится представить свою новую топовую модель планшета, получившую название Pad 2 — ранее в сети Интернет появились сведения о технических характеристиках устройства, а сегодня информатор Yogesh Brar поделился данными о стоимости новинки, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Ishan Agarwal

Как утверждает информатор стартовая стоимость планшета OnePlus Pad 2 в Индии составит 45999 индийских рупий, что равняется около 550 долларам, то есть новинка будет дороже модели предшествующего поколения, которая после своего дебюта в мае прошлого года в США стоила 480 долларов.

Отмечается, что высокая цена новой модели оправдывается её более внушительными характеристиками по сравнению с предшественником — новинка получит производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, экран, изготовленный с применением технологии IPS, с диагональю 12.1 дюйма, разрешением 3000x2120 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью 900 нит. Кроме того, устройство обзаведётся 8/12 Гб оперативной памяти.

Ожидается, что производитель представит планшет OnePlus Pad 2 совместно с другими новинками 16 июля текущего года.