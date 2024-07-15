Кроме того, новинка имеет широкий набор портов для подключения устройств.

Российский бренд OSiO расширился новой линейкой недорогих отечественных ноутбуков, получившей название Baseline, которая присоединилась к уже вышедшей серии FocusLine, представители которой обладают более высоким быстродействием и стоимостью, говорится в материале издания CNews, ссылающегося на заявление компании-производителя ICL Techno.

реклама

Источник фото: CNews/ICL Techno

Сообщается, что в настоящий момент в линейке BaseLine присутствует только один ноутбук B150I-004, который оснащается IPS-панелью с диагональю 15.4 дюйма, разрешением FHD, яркостью 250 нит и широкими углами обзора по горизонтали и вертикали, составляющими 178 градусов.

Новинка снабжается мобильным 6-Вт процессором Intel N100, представленным в начале прошлого года, производящимся по 10-нм техпроцессу и имеющим в наличии 4 ядра без поддержки многопоточности, работающих на тактовой частоте до 3.4 ГГц, а также встроенный графический чип с частотой до 750 МГц. Как заявляет производитель, по своему быстродействию данный CPU схож с Core i5-8250, что частично подтверждают журналисты источника — в большинстве бенчмарков это действительно так, но в Geekbench 6 и Cinebench R23 процессор N100 уступает своему конкуренту.

Кроме того, отечественный ноутбук имеет один модуль ОЗУ DDR4-3200 объёмом 8 ГБ и твердотельный накопитель NVMe 2.0 на 256 ГБ с поддержкой PCI Express 4.0. Над дисплеем имеется селфи-камера с разрешением 1.9 Мп. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Вес новинки достигает 1.7 кг.

По словам производителя, обладатель устройства может заменять его комплектующие без потери гарантии, но более конкретной информации не приводит.

Новинка снабжается портами HDMI, RJ45, USB Type-C, USB Type-A 2.0 и 3.0, а также имеет поддержку Wi-Fi 5. Отмечается, что модуль Bluetooth 5.0 в официальных спецификациях не упоминается, но заявлен на сайте одного из продавцов.

Модель выпускается в трёх цветовых оформлениях — чёрном, синем и серебристом. Работает новинка под управлением ОС Windows 11 Home, но в будущем должны выйти модификации без предустановленной операционной системы.

По словам производителя, ноутбук OSiO BaseLine B150I-004 должен стоить около 30 тысяч рублей, но журналистам источника удалось обнаружить данную модель на сайтах нескольких магазинов по чуть более высокой цене, составляющей 31 тысячу рублей.