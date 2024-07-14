Новинка представлена в розовом и чёрном цветах.

Компания HMD Global уже некоторое время работает над новой моделью смартфона, получившей название Skyline, дизайн которой перекликается с внешним видом классической Nokia Lumia 920, что подтверждается информатором Sudhanshu Ambhore и сайтом бельгийского продавца, говорится в материале издания Gizmochina.

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Благодаря опубликованным изображениям видно, что при создании новой модели специалисты HMD вдохновлялись дизайном Lumia Fabula, используемом, в том числе, для Nokia Lumia 920 — новинка имеет довольно заметные рамки с острыми краями и выступающим прямоугольным модулем камеры. Кроме того, устройство будет выпускаться как минимум в двух цветовых оформлениях — розовом и чёрном.

О технических характеристиках сегодняшние утечки не сообщают, но ранее появилась информация, что смартфон HMD Skyline обзаведётся чипсетом среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, панелью, выполненной по технологии OLED, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 108 Мп, дополненной сверхширокоугольным модулем и датчиком макросъёмки или сенсором глубины, 32-Мп селфи-камерой и ёмкой батареей на 4900 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, новая модель должна получить датчик отпечатков пальцев, вмонтированный в дисплей, пылевлагозащищённый корпус со степенью защиты IP67, стереодинамики и работать под управлением современной версии ОС Android 14.

Ожидается, что смартфон HMD Skyline дебютирует в июле и будет оценён в 520 евро за модификацию с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ.