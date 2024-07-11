Производитель утверждает, что Redmi K70 Ultra сможет предложит самые лучшие игровые возможности.

После череды разнообразных слухов и утечек скорый запуск топового смартфона Redmi K70 Ultra подтверждён официально, а также раскрыты некоторые характеристики новинки, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Как утверждает производитель, смартфон Redmi K70 Ultra предложит наилучшие игровые возможности благодаря повышенной производительности, выверенному балансу между частотой кадров и эффективностью, а также собственной технологии сверхкадрового суперразрешения, что, судя по всему, предполагает рендеринг кадров с низким разрешением с последующим масштабированием до нативного.

Согласно рекламным материалам, новинка получит чипсет MediaTek Dimensity 9300+ и будет использовать светящийся материал C8+, разработанный Xiaomi совместно с TCL Huaxing, а светоотдача панели достигнет самого высокого показателя в отрасли.

Также было подтверждено, что Redmi K70 Ultra станет первым в мире смартфоном, оснащённым дисплеем нового поколения с разрешением 1.5K, обеспечивающим лучшую защиту глаз в отрасли. Ожидается, что экран новинки получит более тонкие рамки по сравнению с предшественником.

Ранее стало известно, что новая модель обзаведётся выделенным графическим чипом и сможет обеспечивать игровой процесс в Genshin Impact в режиме 1.5K+120 Гц, а также способна набрать 2.22 млн баллов в AnTuTu.

Кроме того, новинке приписывается наличие до 24 ГБ ОЗУ, накопителя объёмом до 1 ТБ, аккумулятора на 5500 мА·ч с поддержкой 120-Вт зарядки и корпуса со степенью защиты IP68, металлической рамкой и задней стеклянной панелью.

Официальная презентация смартфона Redmi K70 Ultra состоится в текущем месяце, а предварительный заказ новинки можно оформить уже сейчас, дополнительно получив Redmi Smart Band 2.