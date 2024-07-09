Пользователям стоит обновить Windows 11 до более свежей версии.

Компания Microsoft информирует своих клиентов о прекращении официальной поддержки для двух версий своей операционной системы Windows 11 в ближайшее время – об этом софтверный гигант написал на своём официальном сайте, сообщает издание Neowin.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

Уже совсем скоро Windows 11 отпразднует свой трёхлетний юбилей, а первоначальный выпуск ОС и последующее за ним первое крупное обновление через три месяца перестанут официально поддерживаться компанией-разработчиком — речь идёт о версии 21H2, которая уже не имеет поддержки для обычных клиентов, но сохраняет обновления для вариантов Enterprise, Education и IoT Enterprise, а также 22H2 в редакциях Home и Pro.

Как сообщает Microsoft в своей документации, обслуживание Windows 11 21H2 для выпусков Enterprise, Education и IoT Enterprise и Windows 22H2 для вариантов Home и Pro закончится 8 октября текущего года — на эту дату намечен выпуск последнего обновления безопасности для данных версий, после чего они перестанут получать как ежемесячные апдейты безопасности, так и обновления, содержащие средства защиты от недавно выявленных угроз.

Отмечается, что на неадминистрируемых устройствах устаревшие версии ОС Windows 11 будут автоматически обновлены до Windows 11 23H2 — данный процесс будет инициирован за некоторое время до наступления даты окончания официальной поддержки и направлен на обеспечение безопасности и сохранности данных.

Отмечается, что, хотя Windows 11 24H2 фактически уже поддерживается устройствами Copilot+ PC, Microsoft ещё не добавила её в свою официальную документацию по жизненному циклу продуктов, поэтому последней официальной версией в настоящий момент является Windows 11 23H2, поддержка которой прекратится 11 ноября 2025 года.