Опубликованы подробные спецификации флагманских моделей Xiaomi.

Компания Xiaomi планирует представить свои новые топовые смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro в октябре текущего года, которые должны стать первыми моделями в мире, оснащёнными новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, а также получить весьма богатое оснащение, о чём сообщают несколько источников, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro будут оснащены флагманским чипом нового поколения Snapdragon 8 Gen 4, оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0.

Стандартная версия будет представлять собой компактную модель с 6.36-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1.5K, в то время как Pro-вариант будет крупнее и получит 6.73-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED, с закруглёнными краями со всех четырёх сторон и разрешением 2K. Дисплеи обеих моделей будут характеризоваться яркостью до 1400 нит в режиме HBM и частотой обновления 120 Гц.

Xiaomi 15 должен получить два 50-Мп сенсора OmniVision OV50H для основной и сверхширокоугольной камер, а также 50-Мп телеобъектив с датчиком Samsung JN1 и трёхкратным оптическим зумом, расположенные на задней стороне, и 32-Мп селфи-камеру на передней.

Xiaomi 15 Pro приписывается наличие на тыльной стороне основной камеры с 50-Мп сенсором OmniVision OV50N, 50-Мп сверхширокоугольного объектива с датчиком Samsung JN1 и 50-Мп перископического телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом.

Стандартная модель, как заявляется, обзаведётся аккумуляторной батареей на 4800 или 4900 мА·ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно, а Pro-версия будет оснащена аккумулятором на 5400 мА·ч, поддерживающим 120-Вт проводную и 80-Вт беспроводную зарядку.

Обе новинки получат два динамика, ИК-передатчик, поддержку 5.5G и степень защиты IP68. Кроме того, Xiaomi 15 будет оснащён оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран и линейным мотором 0809B, а Xiaomi 15 Pro получит встроенный в экран ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и линейный двигатель по оси X.

Отмечается, что данные характеристики ещё официально не подтверждены.