Новая функция будет использовать технологии искусственного интеллекта.

Многие создатели контента на видеоплатформе YouTube сталкивались с жалобами от правообладателей в связи с использованием в видеороликах музыки, защищённой авторскими правами, что создавало некоторые проблемы, но новая функция видеосервиса может их решить, сообщает издание TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Разработчики представляют новый инструмент, получивший название «Стереть песню» и позволяющий пользователям удалять из своих видео мелодии, которые защищены авторским правом, при этом не трогая весь остальной аудиоряд. По словам руководителя видеоплатформы Нила Мохана, новая функция поможет создателям контента без проблем избавиться от треков, нарушающих копирайт, сохранив все остальные звуки нетронутыми.

В том же случае, если новому инструменту по каким-либо причинам не удастся удалить музыку, пользователь сможет выделить проблемный фрагмент видео и полностью отключить звук, удалив мелодию, нарушающую авторские права, радикальным способом, что не является идеальным вариантом, но позволит обезопасить свой видеоролик от удаления.

Отмечается, что новая функция уже некоторое время проходила тестирование, но обновлённая её версия, предназначенная для широкого круга лиц, получила усовершенствованные алгоритмы с использованием технологий искусственного интеллекта, позволяя более точно выявлять проблемную музыку, не затрагивая при этом авторскую озвучку и различные звуковые эффекты.

Новая функция «Стереть песню» будет доступна в YouTube Studio для мобильных устройств и ПК уже в ближайшие недели, позволив авторам видео более эффективно удалять треки, нарушающие копирайт, высвобождая дополнительное время для действительно необходимых и полезных дел.