Кроме того, устройство получит 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.

Китайская компания Linglong представила достаточно необычный портативный компьютер, выполненный в формате складной клавиатуры, оснащённой мощным мобильным процессором, большим объёмом оперативной памяти и ёмким аккумулятором, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Linglong/Bilibili

Мини-ПК в формате складной клавиатуры от Linglong, несмотря на свой необычный форм-фактор, оснащается топовым процессором линейки Hawk Point, 8-ядерным AMD Ryzen 7 8840U, который широко используется в портативных игровых консолях, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 1 ТБ. Учитывая сравнительно скромные размеры новинки, для установки SSD используется слот формата 2230, а не более распространённый 2280.

Питает устройство батарея ёмкостью 60 Вт·ч, которая, по заявлению производителя, обеспечивает до десяти часов автономной работы при умеренных рабочих нагрузках и до четырёх часов при интенсивном использовании в тяжёлых приложениях и играх. Форм-фактор новинки предполагает её применение совместно с портативным экраном, который в случае питания от аккумулятора мини-ПК ещё больше снизит время автономной работы.

Кроме того, устройство имеет трекпад и достаточно большое количество портов, в том числе один USB4, USB 3.2 Type-C и USB 3.0 Type-A, а также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth.

В настоящее время мини-ПК находится на этапе тестирования и произведён в количестве всего 200 единиц, а о его полноценным запуске производитель пока не сообщает. Ожидается, что стоимость устройства в Китае составит от 410 до 500 долларов.