Компания намерена обязать всех своих работников в КНР использовать iPhone.

В рамках продолжающейся программы по усилению мер безопасности компания Microsoft запретит своим сотрудникам в Китае использовать Android-смартфоны в рабочих целях, разрешив лишь iPhone, говорится в материале сайта TechSpot, ссылающегося на данные издания Bloomberg News, журналисты которого ознакомились с содержимым внутренней записки.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что с сентября 2024 года Microsoft изменяет рабочие механизмы для своих сотрудников в Китае — работники должны подтверждать свою личность при входе в систему на рабочих смартфонах или компьютерах, а также использовать менеджер паролей Microsoft Authenticator и приложение Identity Pass, что является частью глобальной инициативы Microsoft Secure Future.

Также отмечается, что магазин приложений Apple iOS доступен в КНР, в то время как Google Play под запретом, а китайские производственные гиганты, такие как Huawei и Xiaomi, используют собственные платформы, что, судя по всему, не устраивает Microsoft, поэтому компания заблокировала доступ к своим корпоративным сервисам с устройств этих производителей и обяжет всех своих сотрудников пользоваться смартфонами iPhone, для чего каждому работнику в Китае будет бесплатно предоставлен iPhone 15.

Кроме того, подобная практика будет введена и для сотрудников, работающих в Гонконге, хотя магазин приложений Google Play в специальном административном районе Китая не заблокирован.

Уже некоторое время компания Microsoft усиливает свои механизмы обеспечения безопасности инфраструктуры и защиты конфиденциальных данных, что вызвано выявлением нескольких атак на системы корпорации.