Мини-луна вращается вокруг астероида на расстоянии около трёх километров.

Несколько дней назад специалисты НАСА смогли сделать достаточно редкие фотографии астероида со следовавшим за ним естественным спутником, что стало возможным благодаря использованию мощного радиотелескопа, говорится в материале сайта TechSpot.

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Астероид «2011 UL21», обнаруженный учёными ещё в 2011 году и имеющий ширину около 1.6 километра, в конце июня приблизился к Земле на одно из самых близких из когда-либо наблюдаемых расстояний, позволив специалистам запечатлеть не только себя, но и своего спутника — крошечную луну, вращающуюся вокруг астероида на расстоянии около трёх километров.

По словам учёных, подобные системы, состоящие из крупного астероида и его спутника, должны довольно часто встречаться в нашей Солнечной системе, но обнаружить их и тем более сделать снимки весьма непросто, поэтому данное открытие является весьма важным и позволит узнать больше о подобных небесных телах, их физических свойствах и происхождении.

Сделать снимки астероида и его мини-луны позволил радиотелескоп, который имеется в распоряжении комплекса дальней космической связи Голдстоун и является одним из самых крупных и мощных во всём мире, имея антенну диаметром 70 метров.

Источник фото: TechSpot

Специалисты использовали данный радиотелескоп для передачи радиоволн к астероиду и получения отражённых сигналов, благодаря чему были получены радиолокационные изображения, позволившие рассмотреть форму и особенности поверхности «2011 UL21», а также сопровождающий его спутник.

Ещё одной причиной, по которой НАСА интересуется подобными космическими объектами, является необходимость изучения орбит астероидов, которые могут представлять потенциальную опасность для Земли, чтобы иметь возможность предсказывать будущие угрозы и противодействовать им.