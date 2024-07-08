Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
НАСА удалось сделать редкие снимки астероида с собственным естественным спутником
Мини-луна вращается вокруг астероида на расстоянии около трёх километров.

Несколько дней назад специалисты НАСА смогли сделать достаточно редкие фотографии астероида со следовавшим за ним естественным спутником, что стало возможным благодаря использованию мощного радиотелескопа, говорится в материале сайта TechSpot.

реклама

Астероид «2011 UL21», обнаруженный учёными ещё в 2011 году и имеющий ширину около 1.6 километра, в конце июня приблизился к Земле на одно из самых близких из когда-либо наблюдаемых расстояний, позволив специалистам запечатлеть не только себя, но и своего спутника — крошечную луну, вращающуюся вокруг астероида на расстоянии около трёх километров.

По словам учёных, подобные системы, состоящие из крупного астероида и его спутника, должны довольно часто встречаться в нашей Солнечной системе, но обнаружить их и тем более сделать снимки весьма непросто, поэтому данное открытие является весьма важным и позволит узнать больше о подобных небесных телах, их физических свойствах и происхождении.

Сделать снимки астероида и его мини-луны позволил радиотелескоп, который имеется в распоряжении комплекса дальней космической связи Голдстоун и является одним из самых крупных и мощных во всём мире, имея антенну диаметром 70 метров.

Источник фото: TechSpot

Специалисты использовали данный радиотелескоп для передачи радиоволн к астероиду и получения отражённых сигналов, благодаря чему были получены радиолокационные изображения, позволившие рассмотреть форму и особенности поверхности «2011 UL21», а также сопровождающий его спутник.

Ещё одной причиной, по которой НАСА интересуется подобными космическими объектами, является необходимость изучения орбит астероидов, которые могут представлять потенциальную опасность для Земли, чтобы иметь возможность предсказывать будущие угрозы и противодействовать им.

#наса #астероид
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Китай готовит космический таран для защиты Земли
Появились фотографии гигантских астероидов, пролетевших близко к Земле
НАСА проводит испытания безопасности на Земле, чтобы вернуть капсулу Starliner
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
10
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
4
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
1
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
25
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
3
CMF Phone 1: Революция доступности от Nothing
1
Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
4
Бывший глава ASML считает, что противостояние США и Китая в сфере полупроводников будет длиться десятилетиями
+
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
15
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
8
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Российские разработчики создали уникальную систему защиты аэродромов с помощью FPV-дронов
1
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
5
Стоимость умного кольца Samsung Galaxy Ring может расстроить некоторых потенциальных покупателей
1
Телескоп Уэбба раскрывает тайны галактического трио, существовавшего миллиарды лет назад
+
Tesla заменяет электродвигатель Cybertruck
+
В условиях острой нехватки рабочей силы продажи промышленных роботов растут
1
Установлен новый рекорд передачи данных на уровне 402 Тбит/с
+
Часы Galaxy Watch 7 могут оснащаться функцией мониторинга уровня глюкозы в крови
+

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
20
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
7
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
17
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
+
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
2
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
1

Сейчас обсуждают

VAKT
18:38
Как же хочется этого долбоёба-бублика в ЧС добавить !
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
E. S.
18:37
Поправь заголовок - МС заблокировала китайские смартфоны.
Офисные сотрудники Microsoft в Китае сменили Android на iPhone
Pos4
18:35
Круто, да это же круто! Европу решили добивать. Раз говорят про НАТО, значит хотят повесит на шею Германии и Франции создание, оснащение и содержание дополнительных 200 000 солдат в бригадах повышенно...
НАТО нуждается в 35-50 дополнительных бригадах для "защиты от России"
E. S.
18:34
И это правильно - при утечке информации МС не обвинят ))
AMD Ryzen 9 9900X опережает Intel в одноядерном тесте Geekbench 6
Китя
18:30
Так ваш всу прячется в детских садах и школах. Скажи им пусь воюют как мужики. а не прикрываются за спинами детей.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Александр Мацегора
18:28
Xiaomi 14 Pro, XEU полет нормальный.
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
valderm
18:26
все эти технологии пока приводят красочную картинку, которая далека от реальности... за примером далеко ходить не надо - в RT бетон, тротуарная плитка и асфальт дают отражение света, где такое в реале...
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
Mosga
18:26
А игр таких не будет, точить под кучу разных телефонов , зоопарк версий андроида и драйверов затратно, а софт за деньги, особенно среди пользователей андроида, особенно за те деньги что нужно чтобы ок...
Samsung Galaxy S25 Ultra может стать идеальным телефоном для геймеров благодаря Qualcomm
Китя
18:25
Приглядывай за своим ртом. а то фаб туда залетит.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Тихон Ворушило-Звежинский
18:25
Тут нужно подход к разработке менять, а не движок...
Продюсер XDefiant Марк Рубин говорит, что движок Snowdrop нуждается в улучшении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем