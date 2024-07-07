Новинка будет значительно быстрее своего предшественника.

Компания Unihertz собирается порадовать любителей компактных смартфонов, без проблем помещающихся в карман, анонсировав скорый выход своей новой модели, которая, как заявляет производитель, будет самой компактной среди всех 5G-смартфонов, представленных на рынке, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Несмотря на компактные размеры, характеристики смартфона Jelly Max весьма неплохи — новинка получит производительный восьмиядерный чип MediaTek Dimensity 7300, целых 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилище UFS 3.1 объёмом 256 ГБ.

Как утверждает производитель, по быстродействию смартфон Jelly Max весьма превосходит модель предшествующего поколения — процессор и память новинки работают на 54 и 36 % быстрее соответственно, а графический чип обгоняет предшественника на 87 %. Кроме того, энергоэффективность новой модели повышена на 30 %.

Также устройство снабжается достаточно ёмким аккумулятором на 4000 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 66 Вт, что позволяет восполнить заряд батареи смартфона до уровня 90 % всего за двадцать минут.

Хотя производитель держит размеры новинки в секрете, журналисты источника, благодаря представленному компанией изображению, определили, что по габаритам смартфон будет примерно аналогичен iPhone 13 Mini, что станет достаточно большим шагом вперёд по сравнению с прошлой моделью Jelly Star, имеющей весьма небольшой 3-дюймовый дисплей, сделав Jelly Max более удобным для повседневного использования.

Unihertz пока не делится информацией о дате запуска и доступности новой модели, но в скором времени собирается запускать кампанию на Kickstarter, чтобы оценить интерес потенциальных покупателей к новому продукту перед официальным дебютом.