Компания объясняет данный шаг необходимостью повышения эффективности и безопасности, но ряд специалистов имеет другое мнение на этот счёт.

Компания Tesla продолжает работу над устранением возможных неполадок в системах и агрегатах своего электрического пикапа Cybertruck – недавно автопроизводитель сообщил первым владельцам электрокара, что при следующем посещении ими сервисного центра один из электродвигателей электропикапа будет заменён на новый, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: Automotive News

По данным Electrek, компания Tesla рассылает сообщения первым обладателям Cybertruck, в которых заявляет, что совершенно бесплатно заменит один из установленных электромоторов на модель двигателя последнего поколения, который характеризуется более высокими показателями эффективности и надёжности.

Хотя производитель не раскрывает детали о том, какой именно двигатель подлежит замене, некоторые владельцы Cybertruck считают, что Tesla поменяет передний электромотор, на который поступали многочисленные жалобы в связи с его достаточно шумной работой при определённых условиях.

Несмотря на утверждения Tesla о необходимости замены двигателя в связи с обычным повышением эффективности и надёжности, некоторые специалисты считают, что данный шаг может быть чем-то вроде мягкого отзыва, когда автопроизводитель без особого шума заменяет проблемные узлы и агрегаты на более современные и надёжные, чтобы в дальнейшем не столкнуться с отрицательными отзывами автовладельцев.

Также не исключается, что компания проводит своеобразное расследование с целью определения степени необходимости полного отзыва Cybertruck.