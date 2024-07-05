Новая модель внешне будет перекликаться с Nokia X30.

Компания HMD Global работает сразу над несколькими новыми смартфонами, дизайн которых весьма похож на модели Nokia – ранее стало известно о предстоящей модели смартфона HMD Skyline, внешне напоминающей Nokia Lumia, а сейчас информатор smashx_60 рассказал о HMD View, который можно назвать преемником Nokia X30, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/X/smashx_60

Как утверждает информатор, смартфон HMD View будет оснащён новым 6-нм чипсетом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, имеющим два производительных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.3 ГГц и шесть эффективных Cortex-A55, работающих на частоте 2.0 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 4700 мА·ч.

Новинка должна представлять собой сравнительно компактную модель, аналогичную Nokia X30, благодаря наличию Full HD+ экрана, выполненного по технологии OLED, диагональю 6.4 дюйма, в то время как большинство её конкурентов предлагают более крупные дисплеи, что увеличивает габариты устройства. Новая модель получит неброский дизайн с металлической рамкой и закруглёнными углами.

Кроме того, смартфон HMD View должен обзавестись 50-Мп основной камерой с поддержкой оптической стабилизации изображения. Новинка будет представлена в следующих цветовых гаммах — Velvet, Meteor Black и Ice. Ожидается, что смартфон будет представлять собой модель среднего класса.

При этом данных о дате запуска новой модели смартфона и её стоимости информатор в настоящий момент не предоставляет.