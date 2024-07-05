Стоимость устройства может превысить отметку в 500 долларов.

Долгожданная игровая приставка Sony PlayStation 5 Pro может быть представлена в первый месяц осени текущего года на международном мероприятии в Японии, говорится в материале сайта The Shortcut.

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Источник фото: Wccftech

Сообщается, что спустя долгие годы своего отсутствия Sony заявила о возвращении на Tokyo Game Show, что может намекать на предстоящий анонс PlayStation 5 Pro. Компания в последний раз принимала участие в данном мероприятии в далёком 2019 году, поэтому предполагается, что посещение Sony крупной игровой выставки ознаменует анонс усовершенствованной игровой приставки или хотя бы демонстрацию ряда игр, предназначенных для неё.

Отмечается, что Sony больше уделяет внимание западным геймерам, которые предпочитают игровые приставки, в то время как японская публика склоняется к портативным консолям и разнообразным игровым мобильным устройствам, поэтому выбор компанией Tokyo Game Show некоторые обозреватели могут посчитать не слишком удачным решением для анонса PS5 Pro, но, учитывая присутствие на данном мероприятии огромного количества посетителей, решение корпорации может быть вполне объяснимым.

Кроме того, Sony может рассчитывать выпустить PlayStation 5 Pro к осенним и зимним праздникам, которые традиционно являются периодом больших покупок.

Ежегодная выставка игровой индустрии Tokyo Game Show 2024 пройдёт с 26 по 29 сентября в Японии и привлечёт более семи сотен участников отрасли.

Ожидается, что игровая приставка Sony PlayStation 5 Pro получит более производительную начинку и поддержку технологии трассировки лучей, что сделает многие игры для PS5 ещё совершеннее и красивее. Стоимость устройства может составить не менее 500 долларов.