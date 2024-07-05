Возникшие проблемы не позволят завершить проект как минимум до 2033 года.

Американские специалисты, занятые выполнением задач модернизации стратегического бомбардировщика B-52, которые продлевают срок его службы на десятилетия, столкнулись с целым рядом преград, которые тормозят весь процесс обновления систем самолёта, говорится в материале сайта The National Interest.

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Источник фото: Boeing

Сообщается, что бомбардировщик B-52, используемый ВВС США начиная с 1950-х годов, в настоящее время проходит модернизацию до версии B-52J, что позволит улучшить ряд систем, заменив их более современными, благодаря чему срок его эксплуатации будет продлён как минимум до 2050-х годов.

Данный процесс предполагает замену устаревших силовых установок Pratt & Whitney TF-33 на Rolls Royce F130, но эта процедура может быть завершена не ранее 2033 года, что связано с задержками финансирования и просчётами в планировании.

Как заявили специалисты в своём отчёте, недостаточный объём денежных вливаний связан с неверными расчётами финансовых средств, необходимых для успешного завершения модернизации, поэтому подрядчики замедляют свои работы в соответствии с количеством имеющихся в настоящее время денежных ресурсов, отметив, что текущих объёмов финансирования недостаточно.

Помимо замены двигателей, модернизация предусматривает замену ряда других подсистем, в том числе стоек двигателей, дисплеев в кабине и систем генерации электроэнергии, а также оснащение самолёта новыми радарами AESA AN/APG-79 компании Raytheon.

Кроме того, планируется переоснастить кабину таким образом, чтобы уменьшить число членов экипажа с пяти до четырёх человек, что будет достигнуто путём модернизации панели управления и индикации.

Отмечается, что масштабы работ по модернизации бомбардировщика B-52 весьма велики, а весь проект в настоящий момент не является приоритетным, поэтому может пройти десяток лет до того момента, как обновлённые самолёты поступят на вооружение ВВС США.