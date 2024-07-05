Производитель подтвердил сроки дебюта новинки на официальном сайте.

Несколько дней назад бренд Red Magic пополнился двумя топовыми моделями смартфонов Red Magic 9S Pro и 9S Pro+, представленными в Китае, а сегодня производитель на своём официальном сайте сообщил дату официального запуска Red Magic 9S Pro во всём мире, говорится в публикации издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

На сайте подтверждается, что смартфон Red Magic 9S Pro оснащается производительным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который представляет собой разогнанную версию стандартного чипсета, а также оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0.

Кроме того, устройство имеет OLED-дисплей, диагональ которого составляет 6.8 дюйма, с разрешением FHD+ (2480x1116 точек), пиковой яркостью 1600 нит, частотой обновления 120 Гц, охватом 100 % цветового пространства DCI-P3 и поддержкой 10-битной глубины цвета, и аккумулятор на 6500 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Новинка выпускается в вариантах с 12, 16 или 24 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. На задней панели устройства расположены три сенсора камеры, в том числе основной датчик Samsung GN5 на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль Samsung JN1 с разрешением 50 Мп и углом обзора 120 градусов и 2-Мп макрокамера GigaDevice GC02M1, а на фронтальной имеется 16-Мп селфи-камера, установленная под экраном.

Помимо этого, смартфон оснащается новой системой охлаждения ICE 13.5, рядом функций искусственного интеллекта, двумя динамиками, тремя микрофонами, 3.5-мм аудиоразъёмом, встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев, портом USB Type-C, а также имеет поддержку 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC.

Официальная дата глобального запуска Red Magic 9S Pro, как указано на сайте бренда, установлена на 16 июля текущего года.