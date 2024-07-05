Новинки будут иметь ряд улучшений по сравнению со своими предшественниками.

Уже через неделю Samsung представит свои новые модели смартфонов со складным дисплеем, получившие названия Galaxy Z Fold6 и Flip6 — некоторые характеристики новинок уже известны из недавних утечек, а сегодня информатор Эван Бласс раскрыл полные спецификации устройств, сообщает издание GSMArena.

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Как и говорилось ранее, оба смартфона будут оснащены производительными чипсетами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3.39 ГГц. Кроме того, новинки будут отличаться от своих предшественников по ряду параметров — Galaxy Z Fold6 получит внешний экран большего размера, меньшую длину и толщину наряду с меньшим весом, а Galaxy Z Flip6 обзаведётся большим количеством ОЗУ, улучшенными камерами и более ёмкой аккумуляторной батареей.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 будет оснащён складным экраном с диагональю 7.6 дюйма, разрешением 2160×1856 точек и пиковой яркостью 2600 нит, 6.3-дюймовым внешним дисплеем, а также 12 ГБ ОЗУ. Набор камер останется без изменений — на задней панели расположатся сенсоры с разрешением 50, 12 и 10 Мп, а на передней будет размещена 10-Мп селфи-камера и 4-Мп датчик, расположенный под экраном. Кроме того, устройство обзаведётся улучшенной алюминиевой рамкой.

Питать устройство будет всё тот же аккумулятор на 4400 мА·ч, но благодаря более высокой энергоэффективности, смартфон в процессе воспроизведения видео, как заявляет производитель, проработает на два часа дольше.

Смартфон Galaxy Z Flip6 получит более существенные обновления, а именно 50-Мп основную камеру с диафрагмой f/1.8, более ёмкий аккумулятор на 4000 мА·ч и испарительную камеру.

Помимо этого, новинка оснащается 6.7-дюймовым складным экраном с разрешением 2640×1080 точек, 3.4-дюймовым внешним дисплеем, который, как заявлено, выполнен по технологии IPS, а не OLED, как гласили недавние утечки и 12 ГБ ОЗУ.

Кроме того, Samsung оснастит свои новинки целым набором новых функций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI.

Как стало известно ранее, официальный запуск новых мобильных устройств Samsung состоится 10 июля текущего года.