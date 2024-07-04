Запуск новинки должен произойти в ближайшем будущем.

Уже совсем скоро должен состояться запуск новой модели смартфона Redmi K70 Ultra, о чём свидетельствует появление новинки в базе данных Geekbench, сообщает издание Gizmochina.

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Смартфон Redmi K70 Ultra с модельным номером 2407FRK8EC, уже мелькавшим в базе данных IMEI, в бенчмарке Geekbench появился с чипсетом, конфигурация которого указывает на наличие SoC MediaTek Dimensity 9300+ — чип имеет одно ядро Cortex X4 с тактовой частотой 3.4 ГГц, три ядра Cortex-X4, работающих на частоте 2.85 ГГц, и четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2.0 ГГц.

Кроме того, тестируемый экземпляр получил 16 ГБ оперативной памяти и работал на ОС Android 14. В одноядерном тесте смартфон набрал 2218 баллов, а в многоядерном завоевал 7457 очков.

Источник фото: Gizmochina

Как стало известно ранее, новая модель должна обзавестись плоской OLED-панелью 8T с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, 20-Мп селфи-камерой, 50-Мп основной камерой, а также 8-Мп и 2-Мп сенсорами на задней панели. Как следует из сертификации 3C, новинка будет иметь поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Помимо этого, смартфон может получить до 24 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом до 1 ТБ, корпус с рейтингом IP68, что подразумевает защиту от пыли и возможность нахождения в пресной воде на глубине полутора метров в течение получаса, металлическую среднюю рамку для повышения прочности, а также аккумулятор на 5500 мА·ч.

На мировом рынке Redmi K70 Ultra может дебютировать под названием Xiaomi 14T Pro.