Запуск более дешёвой версии электропикапа может усилить позиции Tesla.

Несмотря на целый ряд проблем, с которыми столкнулись некоторые обладатели Cybertruck, интерес к электрическому пикапу производства компании Tesla, судя по всему, только возрастает, что позволило автопроизводителю обогнать своих конкурентов в данной сфере и выйти на первое место по продажам электропикапов в США, сообщает сайт NotebookCheck.

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Источник фото: Tesla

Хотя один из основных конкурентов Tesla в данной области, компания Ford, и добился повышения объёмов продаж своего F-150 Lightning на 61 %, Cybertruck стал самым продаваемым электрическим пикапом в США, в период с марта по июнь разойдясь партией в количестве 10 000 единиц, в то время как Ford продал за этот же промежуток времени только 7902 штуки F-150 Lightning. На третьем месте по объёмам продаж электрических пикапов оказался автопроизводитель Rivian со своим R1T, который приобрело 6500 автолюбителей.

Хотя рынок электрических пикапов в США весьма невелик, достижения Tesla демонстрируют верную стратегию компании и правильное планирование на будущее.

При этом графики Tesla, предусматривающие начало выпуска более дешёвой заднеприводной версии электропикапа Cybertruck, судя по всему, сдвигаются — если ранее планировалось, что доступная модель электрического пикапа появится в продаже к сентябрю, то сейчас предполагается, что её дебют состоится не ранее декабря текущего года.

Отмечается, что текущая модификация Cybertruck Foundation предлагает более широкий набор возможностей, но её стоимость выше на 20 000 долларов по сравнению с будущей доступной версией электрокара, которая может ещё больше укрепить позиции Tesla в данной сфере, не оставив шансов конкурентам.