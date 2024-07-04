Российские власти прорабатывают вопросы субсидирования отечественных разработчиков CPU.

Стоимость российских процессоров в настоящее время достаточно высока и превышает цены зарубежных аналогов, но в ближайшем будущем ситуация может измениться — как сообщает сайт CNews, ссылаясь на публикацию издания «Коммерсантъ», Минпромторг РФ прорабатывает вопросы о бюджетном субсидировании отечественных разработчиков CPU.

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Источник фото: РИА Новости/Росэлектроника/Telegram

Данная программа будет направлена на снижение стоимости российских процессоров до конкурентоспособного уровня с целью увеличения спроса на отечественную компьютерную продукцию и повышения привлекательности CPU, разработанных российскими специалистами, перед западными аналогами, такими как Intel и AMD.

При этом мнения участников данного сектора рынка о суммах субсидий, необходимых для снижения цены отечественных процессоров, весьма разнятся и варьируются от нескольких сотен миллионов до десятка миллиардов рублей. Кроме того, высказывается предложение, что финансово поддерживать разработчиков российских CPU необходимо не на конечном этапе, а на стадии разработки, так как её стоимость съедает львиную долю бюджета и напрямую влияет на ценообразование конечного продукта.

В настоящее время в Минпромторге РФ прорабатываются различные варианты субсидирования отечественных разработчиков, но не указываются источники, из которых будут поступать финансовые вливания.

Отмечается, что, помимо сравнительно высокой стоимости, у российских процессоров есть ещё несколько проблем — современные отечественные чипы выпускались на заводах TSMC, но весной 2022 года тайваньская компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с компаниями из РФ, а российских возможностей пока не хватает, чтобы производить чипы по современным технологиям, в частности, «Микрон» сможет выпускать CPU по устаревшему почти 20 лет назад 65-нм техпроцессу только к 2028 году. Кроме того, архитектура отечественных процессоров отличается от зарубежных, что требует адаптации ПО, разработанного для иностранных CPU.

По словам участников отрасли, на фоне проблем с производством, функциональностью и устаревшими технологиями отечественные процессоры хоть и вызывают некоторый интерес у российских компаний, но эффективно конкурировать с зарубежными аналогами пока не в состоянии, а субсидии могут не оказать должного эффекта.