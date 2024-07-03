Компания планирует привлечь как можно большее количество специалистов, заинтересованных в развитии платформы «Эльбрус».

Российская компания «МЦСТ», являющаяся разработчиком отечественных процессоров «Эльбрус», решила обнародовать исходные коды своего программного обеспечения, в том числе ядра Linux и системных библиотек, ответственного за работу платформы, говорится в материале сайта CNews, ссылающегося на новостное агентство «ТАСС».

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Источник фото: РИА Новости/МЦСТ

Как заявил в разговоре с представителями Telegram-канала «Грустный Киберпанк» заместитель генерального директора по маркетингу АО МЦСТ Константин Трушкин, данный шаг был предпринят компанией в связи с намерением предоставления клиентам возможностей по адаптации их программного обеспечения под архитектуру «Эльбруса», следуя принципам комьюнити Open Source.

По словам Трушкина, ещё несколько лет назад партнёры АО МЦСТ имели доступ к исходному коду, что позволяло им более эффективно разрабатывать свои собственные продукты, совместимые с процессорами «Эльбрус», но в связи с тем, что данные предоставлялись на условиях дальнейшего нераспространения, компаниям, входящим в сообщество Open Source, приходилось изменять свои процессы таким образом, чтобы не нарушать правила, а раскрытие кода позволит исключить появление подобных ситуаций и повысить эффективность взаимодействия.

В компании отмечают, что архитектура «Эльбруса» является достаточно сложной, поэтому для развития продуктов, совместимых с данными процессорами, необходимо большое количество квалифицированных специалистов, готовых участвовать в процессе. АО МЦСТ планирует предоставлять подробную информацию о всех особенностях архитектуры «Эльбруса», чтобы привлечь как можно большее количество заинтересованных лиц.