Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Планшет Huawei MatePad SE 11 2024 получил чип Snapdragon 685, 11-дюймовую IPS-панель и 8 ГБ ОЗУ
Стоимость новинки стартует от 179 долларов.

Китайская компания Huawei продолжает расширять свой модельный ряд планшетов, представив новое устройство данной категории, получившее название MatePad SE 11 (2024), сообщается в материале издания Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Планшет Huawei MatePad SE 11 (2024) снабжается 8-ядерным чипсетом среднего класса Qualcomm Snapdragon 685, LCD-панелью, выполненной с применением технологии IPS, с диагональю 11 дюймов, разрешением 1920x1200 точек, частотой обновления 60 Гц, яркостью 400 нит и плотностью пикселей 207 ppi, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Устройство имеет тонкие рамки вокруг дисплея, благодаря чему достигается соотношение экрана к корпусу, составляющее 85 %. На задней панели новой модели расположилась камера с разрешением 8 Мп, а на передней находится 5-Мп селфи-камера. 

Питанием планшет обеспечивает аккумуляторная батарея на 7700 мА·ч, поддерживающая технологию быстрой проводной зарядки мощностью 22.5 Вт. Работает новинка на HarmonyOS 4.0. Размеры планшета составляют 252.3x163.8x6.9 мм, а вес — 475 г.

Устройство не поддерживает передачу данных при помощи сотовой связи, но имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth 5.1.

В настоящий момент новая модель доступна для покупки в двух цветовых оформлениях, а именно сером (Space Grey) и голубом (Star Ocean Blue), но представленное изображение намекает на существование вариантов в белом, светло-зелёном и светло-фиолетовом тонах.

Цена планшета Huawei MatePad SE 11 (2024) в версии с накопителем объёмом 128 ГБ составляет 1299 юаней (179 долларов, 15 500 рублей), а за вариант с хранилищем на 256 ГБ просят 1499 юаней (206 долларов, 17 900 рублей).

#huawei #matepad se 11 (2024)
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Huawei представляет смартфон Pura 70 Satellite SMS Edition
В процессе получения сертификата был замечен новый планшет Huawei
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
4
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
8
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
5
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
1
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
1
Россия создает теневой флот газовозов под прикрытием компании из Дубая
2
Первый российский трактор на электрической тяге будет сделан на 90 % из отечественных компонентов
6
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
1
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Galaxy S25 Ultra будет иметь закругленные углы, как у Galaxy Note 7
+
MediaTek Dimensity 9400 может использоваться в одной из предстоящих моделей Samsung Galaxy S25
+
OnePlus Buds Pro 3 будут доступны в трех цветовых вариантах и ​​со множеством премиальных функций
+
Первый в мире сверхбольшой электрический самосвал начал работать на руднике в Замбии
2
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
13
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
70
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
2
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
22
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
6
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
125
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
11
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
1
Мое мнение о Destiny 2: The Final Shape
1

Сейчас обсуждают

Антон Бракоренко
21:09
120 метров, хмхм....высотку перепрыгнет)))
Британские инженеры разработали модель робота, способного прыгать на высоту до 120 метров
jsth
21:07
У нас диверсифицированная энергосистема - так сделано специально, чтобы ЕЭС могла маневрировать мощностями и при случае аварии своевременно компенсировать потоки. А в той же Франции все было за счет х...
На Ленинградской АЭС завершился плановый ремонт 3-го энергоблока с реактором «чернобыльского» типа
VAKT
21:02
доля энергии с АЭС растёт, и это реально хорошо, но до Франции, с её долей более чем в 70% - нам пока мест далеко.
На Ленинградской АЭС завершился плановый ремонт 3-го энергоблока с реактором «чернобыльского» типа
Никита Бояков
20:56
Весьма кстати особенно для Ставропольского края это будет отличным вариантом для путешествий и отдыха, и значительно разгрузит дороги Краснодарского края!
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
jsth
20:52
Это будет самым лучшим подарком амерам - они только и ждут (не просто ждут, а провоцируют, специально), что Россия именно ядеркой бахнула. Им очень нужна ядерная катастрофа на Украине (они именно поэт...
В Кремле назвали поводом для беспокойства концентрацию ВСУ у границ Беларуси
Dark_Cloud
20:48
Снижение частоты не помогает, там деградация камня. Тут уж поделом, как говорится. Пусть пробитые страдают.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Никита Бояков
20:44
Жалкому блоку НАТО скоро придётся несладко, хаха! Дрожи собака Зеленский...
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
Urkins-huyurkins
20:38
Он новое слово выучил. Видимо какие то слова удалил из памяти ибо там 1мбит флеш память и сразу error при занесении нового слова в столь богатый лексикон (Эллочка людоедка была полиглотом по сравнению...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Евгений Шрайнер
20:37
Есть например захват цели , оператор просто указывает цель, на расстоянии. А дальше дрон сам ее преследует. И РЭБ там не поможет, ибо связь уже не нужна , дрон действует автоматически, нечего в этом ...
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
glavhyilo
20:36
да не особо есть желающих вообще что-либо покупать на украине.
Немецкий политик заявила, что вступление Украины в ЕС приведёт к его разрушению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем