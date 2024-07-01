Стоимость новинки стартует от 179 долларов.

Китайская компания Huawei продолжает расширять свой модельный ряд планшетов, представив новое устройство данной категории, получившее название MatePad SE 11 (2024), сообщается в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Планшет Huawei MatePad SE 11 (2024) снабжается 8-ядерным чипсетом среднего класса Qualcomm Snapdragon 685, LCD-панелью, выполненной с применением технологии IPS, с диагональю 11 дюймов, разрешением 1920x1200 точек, частотой обновления 60 Гц, яркостью 400 нит и плотностью пикселей 207 ppi, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Устройство имеет тонкие рамки вокруг дисплея, благодаря чему достигается соотношение экрана к корпусу, составляющее 85 %. На задней панели новой модели расположилась камера с разрешением 8 Мп, а на передней находится 5-Мп селфи-камера.

Питанием планшет обеспечивает аккумуляторная батарея на 7700 мА·ч, поддерживающая технологию быстрой проводной зарядки мощностью 22.5 Вт. Работает новинка на HarmonyOS 4.0. Размеры планшета составляют 252.3x163.8x6.9 мм, а вес — 475 г.

Устройство не поддерживает передачу данных при помощи сотовой связи, но имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth 5.1.

В настоящий момент новая модель доступна для покупки в двух цветовых оформлениях, а именно сером (Space Grey) и голубом (Star Ocean Blue), но представленное изображение намекает на существование вариантов в белом, светло-зелёном и светло-фиолетовом тонах.

Цена планшета Huawei MatePad SE 11 (2024) в версии с накопителем объёмом 128 ГБ составляет 1299 юаней (179 долларов, 15 500 рублей), а за вариант с хранилищем на 256 ГБ просят 1499 юаней (206 долларов, 17 900 рублей).