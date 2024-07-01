Планы компании достаточно амбициозны.

Компания Xiaomi Auto набрала неплохой темп и летом текущего года вышла на высокие показатели производства своего электрического внедорожника SU7, планируя сохранить текущую скорость производства электрокаров и в дальнейшем, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: New Atlas/Xiaomi

Планы Xiaomi по организации производства электромобилей SU7 в две смены, начиная с прошлого месяца, приносят свои плоды — если в апреле и мае было выпущено всего 7058 и 8630 единиц соответственно, то в июне данный показатель составил 10 000 экземпляров, как и планировала компания. В июле автопроизводитель не собирается уменьшать обороты и намерен выпустить ещё 10 000 электрокаров.

Всего же в текущем году компания планирует произвести как минимум 100 000 единиц, а как максимум — 120 000 экземпляров SU7. Конечно, именитые автопроизводители вряд ли удивятся данным достижениям, но для компании, которая лишь делает первый шаг в освоении рынка электромобилей, эти показатели весьма солидны.

Кроме того, чтобы заинтересовать в покупке SU7 как можно большее количество потребителей, компания Xiaomi объявила о старте специальной акции, благодаря которой покупатели данной модели электрокара, ожидающие поставки своего электромобиля более трёх месяцев, получат подарок в качестве своеобразной компенсации.

Ранее в целях повышения своих производственных возможностей компания Xiaomi Auto решила оснащать свои электромобили батареями сразу от двух производителей, а именно CATL и BYD, что позволит создать более надёжные цепочки поставок и увеличить выпуск продукции для удовлетворения растущего спроса.