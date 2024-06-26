Новинка появилась на сайтах Geekbench и WiFi Alliance.

Компания Samsung работает сразу над несколькими доступными моделями смартфонов, в том числе Galaxy A06, который ранее был обнаружен на сайте сертификации IMEI, а сейчас появился в базе данных Geekbench и WiFi Alliance, раскрыв ряд своих характеристик, говорится в публикации издания Gizmochina.

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На сайте Geekbench смартфон Samsung Galaxy A06 указывается с восьмиядерным чипсетом, имеющим базовую частоту 1.8 ГГц, что намекает на наличие чипа MediaTek Helio G85, которым была оснащена и модель предшествующего поколения, Galaxy A05. Кроме того, тестируемый экземпляр получил 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14. В одноядерном тесте Geekbench устройство набрало 1644 балла, а в многоядерном — 5326 очков.

Источник фото: Gizmochina

Также Samsung Galaxy A06 был замечен на сайте сертификации WiFi Alliance, благодаря чему стало известно, что новая модель получит поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 5. Более подробной информации о новинке пока не предоставляется.

Смартфон Samsung Galaxy A06 придёт на смену модели Galaxy A05, которая снабжается LCD-дисплеем с диагональю 6.7 дюйма и разрешением HD+ (720x1600 пикселей), 4 или 6 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 64 или 128 ГБ, аккумуляторной батареей на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, а также 50-Мп и 2-Мп модулями, расположенными на задней панели, и 8-Мп селфи-камерой на передней. Стоит ожидать, что по ряду параметров новинка превзойдёт своего предшественника.