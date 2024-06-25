Ещё одно странное решение Microsoft.

Компания Microsoft продолжает решать за пользователей, какие именно функции им нужны — на этот раз софтверный гигант без каких-либо объявлений изменил стартовые настройки Windows 11, в результате чего резервное копирование папок с помощью OneDrive активируется в автоматическом режиме, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что теперь при установке Windows 11 на компьютер с использованием учётной записи Microsoft можно обнаружить, что OneDrive заботливо синхронизировал данные целого ряда папок, таких как «Музыка», «Видео», «Изображения Рабочего стола» и «Документы», что может весьма озадачить и даже разозлить некоторых пользователей.

Отмечается, что данная функция сама по себе является весьма полезной, но только при правильном использовании и в случае намеренной её настройки, в то время как действия Microsoft, которая посчитала, что пользователем крайне необходимо, чтобы эта функция активировалась в автоматическом режиме, выглядят не в лучшем свете.

Учитывая тот факт, что софтверный гигант не предупредил своих клиентов о данном нововведении, шквал негативных отзывов от пользователей уже наводнил сеть Интернет. Вполне вероятно, что в будущем Microsoft может учесть пожелания клиентов и внести изменения в механизм активации резервного копирования папок с помощью OneDrive, но пока что в случае ненадобности данной функции пользователям придётся собственноручно её отключать или устанавливать Windows 11 в автономном режиме. Кроме того, имеется радикальная возможность, предполагающая полное удаление OneDrive.

Ранее Microsoft уже использовала различные трюки в OneDrive, например, не позволяла от него отказываться без предварительного объяснения причины, но позже всё-таки исключила столь назойливое изменение.