Новая функция станет доступна уже в июле.

Семейство операционных систем на базе ядра Linux вскоре получит привычное для пользователей Windows сообщение о критическом сбое в виде так называемого «синего экрана смерти», о чём сообщил один из разработчиков Red Hat, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

В прошлом году возможность отображения сообщений об ошибках в стиле «синего экрана смерти» в полноэкранном режиме получил менеджер управления службами в Linux, именуемый systemd, но в случае критических ошибок ядра (kernel panic) данная функция не работала, поэтому предстоящее обновление ядра Linux станет первым, поддерживающим данную возможность.

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Разработчик Red Hat Хавьер Мартинес Канильяс показал, как именно будет выглядеть «синий экран смерти», который иногда видят пользователи Windows, в дистрибутиве Linux — на синем фоне в левом верхнем углу появится символ Linux, небольших размеров пингвин, с восклицательным знаком в стиле ASCII, а посредине экрана можно будет наблюдать надпись «KERNEL PANIC!» с предложением перезагрузить компьютер.

Отмечается, что, как и другие системы Linux, «синий экран смерти» можно модифицировать, превратив в «чёрный», что и продемонстрировал специалист, опубликовав изображение с сообщением о критической ошибке ядра на чёрном фоне, отображающимся на небольшом дисплее.

Источник фото: NotebookCheck/javierm@fosstodon.org

Данное нововведение стало возможным благодаря выходу новой инфраструктуры обработчика критических ошибок на базе Direct Rendering Manage в ядре Linux 6.10, стабильный выпуск которого должен появиться в середине июля текущего года. В первой версии будет реализована поддержка драйверов AST, IMX, SimpleDRM и MGAG200, а более поздние релизы должны поддерживать и другие драйверы.