Несколько лет назад компания Microsoft начала работу над своей перспективной программой Project Natick, но, несмотря на её определённый успех, сейчас сообщает, что данный проект будет свёрнут, говорится в публикации сайта TechSpot.
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Источник фото: Microsoft
Программа Project Natick стартовала ещё в 2013 году, а спустя пять лет в 120 милях от побережья Шотландии в морские глубины была погружена специальная капсула, представляющая собой центр обработки данных с двенадцатью стойками серверов. В 2020 году капсула была поднята обратно на поверхность, а результаты работы над данным проектом были названы успешными.
Как сообщила компания, из 855 серверов, находящихся в подводном дата-центре, вышло из строя только 6, в то время как в центре обработки данных, расположенном на суше, было потеряно 8 из 135 серверов, отметив, что столь успешные результаты связаны со стабильностью температурных показателей в морских глубинах и заполнением капсулы инертным газообразным азотом вместо газообразного реактивного кислорода, который использовался в наземном ЦОД.
Несмотря на многообещающие результаты, в Microsoft заявили, что в рамках программы Project Natick подводные центры обработки данных в обозримом будущем разворачиваться не будут, а полученные наработки будут использоваться для других целей.
Специалисты других стран также работают над созданием своих собственных подводных дата-центров — в частности, в конце прошлого года в Китае в толщу морской воды были погружены первые модули, содержащие сервера. Всего планируется погрузить более сотни таких модулей с общим количеством серверов в 60 тысяч единиц, что, по расчётам инженеров, позволит экономить около 122 млн киловатт-часов электроэнергии и 105 тыс. тонн пресной воды каждый год.