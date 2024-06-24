Причины принятия данного решения пока не называются.

Несколько лет назад компания Microsoft начала работу над своей перспективной программой Project Natick, но, несмотря на её определённый успех, сейчас сообщает, что данный проект будет свёрнут, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Microsoft

Программа Project Natick стартовала ещё в 2013 году, а спустя пять лет в 120 милях от побережья Шотландии в морские глубины была погружена специальная капсула, представляющая собой центр обработки данных с двенадцатью стойками серверов. В 2020 году капсула была поднята обратно на поверхность, а результаты работы над данным проектом были названы успешными.

Как сообщила компания, из 855 серверов, находящихся в подводном дата-центре, вышло из строя только 6, в то время как в центре обработки данных, расположенном на суше, было потеряно 8 из 135 серверов, отметив, что столь успешные результаты связаны со стабильностью температурных показателей в морских глубинах и заполнением капсулы инертным газообразным азотом вместо газообразного реактивного кислорода, который использовался в наземном ЦОД.

Несмотря на многообещающие результаты, в Microsoft заявили, что в рамках программы Project Natick подводные центры обработки данных в обозримом будущем разворачиваться не будут, а полученные наработки будут использоваться для других целей.

Специалисты других стран также работают над созданием своих собственных подводных дата-центров — в частности, в конце прошлого года в Китае в толщу морской воды были погружены первые модули, содержащие сервера. Всего планируется погрузить более сотни таких модулей с общим количеством серверов в 60 тысяч единиц, что, по расчётам инженеров, позволит экономить около 122 млн киловатт-часов электроэнергии и 105 тыс. тонн пресной воды каждый год.