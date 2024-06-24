Новинка должна дебютировать в начале июля.

Уже через несколько дней китайская компания Nubia должна представить свой новый флагманский смартфон RedMagic 9S Pro, который получит производительный чип и расширенные игровые возможности, сообщается в материале сайта NotebookCheck.

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Машинный перевод. Источник фото: NotebookCheck/Red Magic/Weibo

Производитель решил заинтересовать своих потенциальных клиентов, опубликовав рекламный плакат, намекающий на то, что смартфон Nubia RedMagic 9S Pro будет ориентирован на киберспортивные игровые дисциплины, расширяя возможности для геймеров.

Кроме того, на представленном постере изображён логотип Snapdragon Elite Gaming, который указывает на наличие чипа производства Qualcomm – учитывая тот факт, что модель предшествующего поколения, Nubia RedMagic 8S Pro, была оснащена производительным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, можно предположить, что новинка будет снабжена чипом Snapdragon 8 Gen 3, но не стандартной его версией, а вариантом, разработанным для серии Samsung Galaxy S24, отличающимся от стандартной модификации повышенной на 90 МГц максимальной тактовой частотой.

Отмечается, что в тестировании специалистов источника чип Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy набрал 2287 баллов в одноядерном и 7102 очка в многоядерном тесте Geekbench, но, благодаря наличию более производительной системы охлаждения, от Nubia RedMagic 9S Pro ждут более высоких показателей.

Более подробной информацией производитель пока не делится, но вскоре это исправит — ожидается, что анонс нового флагманского смартфона состоится уже 3 июля текущего года.