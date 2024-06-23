Энтузиасты могут погрузиться в игровую атмосферу прошлого века.

Несмотря на наличие целого ряда эмуляторов, благодаря которым можно поиграть в старые игры, некоторые энтузиасты отдают предпочтение реальным устройствам с характеристиками былых времён — именно для них компания Pocket и выпустила компактный ретро-ноутбук, сообщается в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Aliexpress

Ретро-ноутбук Pocket386 получил 7-дюймовую IPS-панель, поддерживающую режимы 640x480 (4:3) и 800x480 (16:9), процессор Ali M6117, работающий на частоте 40 МГц и являющийся реализацией процессора Intel 386 SX, 8 МБ оперативной памяти, заменяемую VGA-карту, накопитель CF Card и звуковую карту OPL3 (Yamaha YMF262-M).

Кроме того, устройство имеет встроенную QWERTY-клавиатуру и мышь, разъёмы VGA, PS/2, USB, ISA 8/16 бит, а также 14-контактный интерфейс GPIO и 3.5-мм аудиоразъём. Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Работает ретро-ноутбук под управлением операционной системы Windows 3.11, но имеется и поддержка Windows 95, что для целого ряда пользователей будет предпочтительнее, тем более, что производитель готов выслать необходимые файлы по запросу.

Новинка выпускается с чёрным и прозрачным корпусом. Размеры устройства достаточно невелики и составляют 21.0x12.0x3.0 см — как указывает производитель, ретро-ноутбук вполне может поместиться в карман, хотя и достаточно просторный.

Стоимость Pocket386 стартует с отметки в 200 долларов за версию с прозрачным корпусом, в то время как стандартный вариант стоит чуть более 300 долларов.