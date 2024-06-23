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Представитель SpaceX показал работу компактной спутниковой тарелки Starlink Mini с борта Cybertruck
Устройство продемонстрировало высокие показатели скорости.

Несколько дней назад глава SpaceX Илон Маск анонсировал предстоящий запуск компактной и дешёвой версии спутниковой тарелки Starlink Mini со встроенным роутером, а сегодня вице-президент SpaceX по разработке Starlink Майкл Николлс продемонстрировал процесс тестирования нового устройства с борта электропикапа Tesla Cybertruck, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: X/Chad Gibbs

В опубликованном видео представитель SpaceX установил спутниковую тарелку Starlink Mini в грузовом отсеке своего электропикапа Cybertruck и запитал её от энергосистемы электрокара, а затем приступил к настройке оборудования, что заняло у него всего несколько минут, как и обещал Илон Маск.

Тесты скорости Starlink Mini весьма воодушевляют — ранее Илон Маск публиковал результаты, где устройство достигало скоростных показателей около 100 Мбит/c, а Майклу Николлсу удалось добиться значения в 180 Мбит/c.

Ранее он также тестировал компактную спутниковую тарелку, работающую на крыльце его дома — тогда была достигнута скорость доступа в сеть Интернет при помощи Starlink Mini около 124 Мбит/c, а скоростные показатели от смартфона к тарелке составили 217 Мбит/c, что указывает на неплохие возможности встроенного роутера.

Кроме того, несколько дней назад Илон Маск демонстрировал впечатляющее значение пинга при использовании Starlink Mini, составляющее всего 23 мс, но в сегодняшнем тесте данных о задержках предоставлено не было.

В настоящее время приобрести тестовый комплект Starlink Mini можно за 599 долларов, но ранее глава SpaceX намекнул, что массовая версия устройства будет стоить около 299 долларов, что, судя по всему, станет возможным благодаря серийному запуску производства компактных спутниковых тарелок.

#spacex #starlink mini
Источник: notebookcheck.net
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