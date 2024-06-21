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Умные часы Galaxy Watch Ultra появились на официальном сайте Samsung за несколько недель до анонса
Galaxy Watch Ultra подтвердили своё название и некоторые характеристики.

До мероприятия Galaxy Unpacked 2024, на котором компания Samsung должна официально представить свои новые модели смартфонов и умных часов, осталось ещё несколько недель, но Galaxy Watch Ultra уже сейчас появились на официальных сайтах производителя в Канаде и Австрии, подтвердив своё существование и некоторые характеристики, хотя и были впоследствии удалены, что, судя по всему, указывает на «фальстарт», говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: Neowin/Onleaks/Smartprix

Утечка подтверждает, что умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra появятся в 47-мм версии, которая, судя по предыдущим слухам, будет единственной, и с поддержкой LTE. Кроме того, была поставлена точка в отношении брендинга новинки, которая, как прогнозировалось ранее, могла называться Galaxy Watch X.

Источник фото: Neowin/91Mobiles

Ранее стало известно, что Galaxy Watch Ultra станут флагманской моделью умных часов Samsung нового поколения и получат уникальный дизайн, дисплей из сапфирового стекла, а для производства корпуса будет применяться титан класса 4.

Кроме того, устройство должно обзавестись чипом Exynos W1000, производящимся по 3-нм технологическому процессу и достигающим частоты 1.6 ГГц, экраном с пиковой яркостью 3000 нит, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ постоянной памяти и аккумулятором на 590 мА·ч. Также новинке приписывается наличие сертификата MIL-STD-810H и соответствие классам защиты IP58 и 10ATM.

Ожидается, что стоимость Samsung Galaxy Watch Ultra составит около 700 долларов США, что позволит новинке успешно конкурировать с Apple Watch Ultra 2.

#samsung #galaxy watch ultra
Источник: neowin.net
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