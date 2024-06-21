Vivo X200 Pro будет снабжен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и улучшенной системой камер.

В октябре текущего года компания MediaTek должна презентовать свой флагманский чипсет нового поколения Dimensity 9400, после чего Vivo может представить новую линейку смартфонов Vivo X200, оснащённых данным чипом, что следует из данных информатора Digital Chat Station, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что используемый в смартфонах Vivo X200 Pro и X200 чип MediaTek Dimensity 9400, производимый по 3-нм технологическому процессу, будет иметь суперядро Cortex-X5 и обеспечивать высокую производительность при сниженном энергопотреблении, что позволит новинкам успешно конкурировать с флагманскими моделями, оснащёнными чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, дебют которых также запланирован на четвёртый квартал текущего года.

Помимо более производительного чипа, Vivo X200 Pro должен получить поддержку новых технологий и значительные обновления по сравнению с моделью предшествующего поколения, Vivo X100 Pro. По данным информатора, флагманская модель будет снабжена дисплеем с впечатляющим дизайном, изогнутыми краями, равномерно узкими рамками по всем четырём сторонам и разрешением 1.5K, а его диагональ составит 6.7 или 6.8 дюйма.

Кроме того, новинке приписывается наличие обновлённой системы с тремя камерами, в том числе перископическим объективом, расширяющим возможности съёмки, одноточечного ультразвукового датчика отпечатков пальцев и батареи с новой конфигурацией, что, судя по всему, предполагает увеличение её ёмкости по сравнению с Vivo X100 Pro, обладающим аккумулятором на 5400 мА·ч.

Ожидается, что модели смартфонов серии Vivo X200 будут официально представлены в октябре текущего года.