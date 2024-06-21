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Состоялся запуск Oppo Reno 11A с AMOLED-экраном, чипом Dimensity 7050 и быстрой 67-Вт зарядкой
Oppo Reno 11A поступит в продажу 27 июня.

Китайская компания Oppo представила в Японии смартфон Reno 11A, получивший ёмкую батарею с возможностью быстрой 67-Вт зарядки, тройную камеру и AMOLED-дисплей, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Oppo Reno 11A оснащается чипсетом Mediatek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, экраном, выполненным по технологии AMOLED, с диагональю 6.7 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Устройство снабжается основной камерой на 64 Мп, 8-Мп сверхширокоугольным модулем и макрообъективом на 2 Мп на задней панели, а также 32-Мп камерой на фронтальной стороне. 

Кроме того, новая модель имеет аккумуляторную батарею на 5000 мА·ч, поддерживающую технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт, датчик отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, порт USB Type-C, пылевлагозащищённый корпус, выполненный с учётом стандарта IP65, поддержку Bluetooth 5.2, NFC, GPS и Wi-Fi 6. Работает новинка под управлением ОС Android 14 с надстройкой в виде ColorOS 14. Размеры устройства составляют 162.0x75.0x7.6 мм, а вес достигает 177 г.

Стоимость Oppo Reno 11A в Японии по предварительному заказу составляет 48 800 иен (307 долларов, 27 000 рублей). В официальную продажу устройство поступит 27 июня. Новинка представлена в фиолетовом, коралловом и тёмно-зелёном цветовых оформлениях.

Отмечается, что на других рынках данная модель может быть представлена под другими названиями — Oppo Reno 11F и Oppo F25 Pro.

#oppo reno 11a
Источник: gizmochina.com
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