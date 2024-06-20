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Контрабандист пытался провезти партию процессоров на сумму $1.53 млн из Гонконга в материковый Китай
В общей сложности было конфисковано 596 процессоров «высокого класса», каждый из которых стоит около 2500 долларов США.

Любителей лёгкой наживы, пытающихся незаконным способом провезти компьютерные комплектующие из Гонконга в материковый Китай, то и дело задерживают бдительные правоохранительные органы, но поток контрабандистов не иссякает — на этот раз был арестован мужчина, который намеревался скрытно провезти большую партию процессоров, говорится в материале издания TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

По данным Департамента таможенных и акцизных сборов Гонконга, на контрольно-пропускном пункте Шэньчжэньского залива был перехвачен автомобиль марки Mercedes-Benz, за рулём которого находился мужчина, пытающийся незаконно провести с его помощью 596 высокопроизводительных процессоров на общую сумму 1.53 млн долларов США.

Для скрытного провоза партии процессоров из Гонконга в материковый Китай мужчина оборудовал в багажнике своего автомобиля ложные отсеки, но ему не удалось обмануть бдительных сотрудников КПП, которые при помощи рентгеновского оборудования обнаружили тайник.

О происхождении и конечном месте назначения данного груза пока не известно, но если бы контрабандисту удался его план, то он смог бы уклониться от уплаты таможенных пошлин и налогов на сумму в 384 000 долларов США. В настоящий момент злоумышленник отпущен под залог, хотя в случае признания его вины ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, а также крупный штраф.

Случаи пресечения попыток контрабанды компьютерных комплектующих из Гонконга в материковый Китай происходили и раньше, причём злоумышленники пытаются провезти не только процессоры, но и видеокарты, а также чипы памяти, накопители и другое оборудования, проявляя при этом чудеса изобретательности.

#процессор
Источник: techspot.com
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