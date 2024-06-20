Возможности для геймеров расширяются.

Несколько дней назад Microsoft выпустила очередное обновление для Windows 11 24H2, попутно сообщив о поддержке новой версии ОС для устройств, принадлежащих к платформе Copilot+ PC, а сегодня более подробно рассказала о ряде улучшений и оптимизаций, связанных с играми в Windows на Arm, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

В своём официальном блоге Microsoft объяснила преимущества использования эмулятора Prism — по словам представителей компании, данная разработка без проблем преобразует код x86 или x64 в набор инструкций Arm64 и не требует дополнительных оптимизаций со стороны разработчиков, что значительно расширяет список доступных игр для Arm-устройств, работающих при помощи эмулятора.

В подтверждение своих слов компания опубликовала видео, в котором продемонстрировала игровой процесс Baldur’s Gate 3 на устройстве с процессором Qualcomm Snapdragon X – производительность не идеальная, но играть можно.

Кроме того, Microsoft сообщила о поддержке целого ряда античит-систем в обновлении Windows 11 24H2 до версии 26100.863 для ARM-устройств, в том числе Denuvo, BattlEye и Wellbia XIGNCODE3/UNCHEATER, что расширяет совместимость игр на платформе Copilot+ PC.

Чуть ранее Microsoft подтвердила официальную поддержку предварительной версии Windows 11 24H2 для устройств Copilot+ PC, в то время как обладатели ПК с процессорами Intel и AMD могут испытывать некоторые проблемы.