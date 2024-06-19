Новинка получит инновационную батарею.

Уже совсем скоро китайская компания OnePlus представит свой новый доступный флагманский смартфон Ace 3 Pro, который, как рассказал информатор Digital Chat Station, получит целый ряд конкурентных преимуществ, сообщается в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, смартфон OnePlus Ace 3 Pro получит совершенно новую аккумуляторную батарею, разработанную совместно с компанией CATL и использующую новые кремний-углеродные материалы для анода, что позволяет хранить больше энергии без необходимости увеличения толщины — ёмкость аккумулятора новинки составит 6100 мА·ч при толщине самого смартфона всего 8.6 мм. Кроме того, будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 100 Вт, позволяющая полностью зарядить батарею всего за полчаса.

Помимо этого, новинке приписывается наличие керамического корпуса и чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, производительность которого, как заявляет информатор, будет повышена благодаря применению новейшей технологии, увеличивающей быстродействие графического процессора, что приведёт к значительному увеличению fps в играх.

Также было отмечено, что OnePlus задаёт новые тренды в вопросе оснащения новых моделей смартфонов большими объёмами оперативной памяти, отказываясь от 8 ГБ ОЗУ в сегменте до 3000 юаней ($414, 35 000 рублей) и вводя новый стандарт на 24 ГБ в диапазоне 4000 юаней ($551, 46 700 рублей). Учитывая, что OnePlus Ace 3 Pro, как сообщает информатор, тоже обзаведётся 24 ГБ оперативной памяти, можно ожидать, что стоимость новинки окажется в пределах 4000 юаней или чуть выше.

Ранее стало известно, что смартфон OnePlus Ace 3 Pro будет оснащён AMOLED-дисплеем с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, новинка обзаведётся 50-Мп основной камерой с поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-Мп сверхширокоугольным модулем и макрообъективом на 2 Мп, а также 16-Мп селфи-камерой. Ёмкость накопителя UFS 4.0 новой модели будет достигать 1 ТБ. Устройство получит металлическую рамку и будет представлено со стеклянной или кожаной задней панелью.