Новинка должна дебютировать в следующем месяце.

Финская компания HMD Global работает над своей новой моделью смартфона Skyline, которая получит броский дизайн Nokia Lumia 920, но с современным оснащением — новинка уже показывалась на рендерах, а сейчас была протестирована в Geekbench, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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В базе данных Geekbench смартфон HMD Skyline был представлен с чипсетом, оснащённым 4 ядрами с тактовой частотой 2.4 ГГц и 4 ядрами, достигающими частоты 1.96 ГГц, что указывает на наличие чипа Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Кроме того, устройство было снабжено 8 ГБ оперативной памяти и функционировало под управлением ОС Android 14. В одноядерном тесте новинка набрала 1027 баллов, а в многоядерном — 2857 очков.

Источник фото: Gizmochina

Ранее стало известно, что HMD Skyline получит хорошо узнаваемый благодаря Nokia Lumia 920 дизайн Fabula, дисплей, изготовленный с применением технологии OLED, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 32-Мп модуль на передней панели, 108-Мп основную камеру, сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп, а также макрообъектив или датчик глубины.

Помимо этого, новинке приписывают наличие аккумулятора на 4900 мА·ч с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки, пылевлагозащищённого корпуса, выполненного с учётом стандарта IP67, встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев и стереодинамиков.

Ожидается, что дебют HMD Skyline состоится в следующем месяце, а стоимость версии с 8 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем составит 520 евро.