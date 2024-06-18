Несмотря на то, что до официального выпуска стабильной версии Windows 11 24H2 осталось ещё несколько месяцев, компания AMD представила новые драйверы чипсета версии 6.05.28.016, предназначенные для данной ОС, говорится в материале сайта Windows Latest.
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Источник фото: Windows Latest
Драйверы чипсета AMD призваны повысить совместимость для устройств под управлением операционной системы Windows 11 24H2 и поддерживаются моделями материнских плат, начиная от A320, B350, X370 и заканчивая B650/B650E и X670/X670E, а также TRX40, WRX80 и WRX90/TRX50. Отмечается, что поддержку получили все настольные и мобильные процессоры AMD, начиная с Ryzen 2000, в то время как Ryzen 1000, выпущенные в 2016 году, оказались обделены.
Как говорится в официальном журнале изменений, новая версия драйверов чипсета включает исправления известных ошибок и поддержку новых программ, но о конкретных улучшениях не сообщается.
При этом во время установки драйверов пользователи могут столкнуться с рядом проблем, но в следующих версиях AMD обещает исправить данные недочёты, тем более, что до выхода стабильной версии Windows 11 24H2, которая должна быть запущена в сентябре или октябре текущего года, у специалистов компании сохраняется солидный запас времени.
Ранее Microsoft заявила об официальной поддержке Windows 11 24H2 устройствами Copilot+ PC, которые в настоящее время оснащаются процессорами Qualcomm Snapdargon X, в то время как стабильную работу данной версии ОС на ПК с моделями процессоров Intel и AMD пока не гарантировала. Судя по всему, AMD частично исправляет эту проблему.