Поддерживаются все современные процессоры, за исключением Ryzen 1000.

Несмотря на то, что до официального выпуска стабильной версии Windows 11 24H2 осталось ещё несколько месяцев, компания AMD представила новые драйверы чипсета версии 6.05.28.016, предназначенные для данной ОС, говорится в материале сайта Windows Latest.

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Источник фото: Windows Latest

Драйверы чипсета AMD призваны повысить совместимость для устройств под управлением операционной системы Windows 11 24H2 и поддерживаются моделями материнских плат, начиная от A320, B350, X370 и заканчивая B650/B650E и X670/X670E, а также TRX40, WRX80 и WRX90/TRX50. Отмечается, что поддержку получили все настольные и мобильные процессоры AMD, начиная с Ryzen 2000, в то время как Ryzen 1000, выпущенные в 2016 году, оказались обделены.

Как говорится в официальном журнале изменений, новая версия драйверов чипсета включает исправления известных ошибок и поддержку новых программ, но о конкретных улучшениях не сообщается.

При этом во время установки драйверов пользователи могут столкнуться с рядом проблем, но в следующих версиях AMD обещает исправить данные недочёты, тем более, что до выхода стабильной версии Windows 11 24H2, которая должна быть запущена в сентябре или октябре текущего года, у специалистов компании сохраняется солидный запас времени.

Ранее Microsoft заявила об официальной поддержке Windows 11 24H2 устройствами Copilot+ PC, которые в настоящее время оснащаются процессорами Qualcomm Snapdargon X, в то время как стабильную работу данной версии ОС на ПК с моделями процессоров Intel и AMD пока не гарантировала. Судя по всему, AMD частично исправляет эту проблему.