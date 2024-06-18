Компания испытывает терпение своих клиентов.

Компания Microsoft продолжает всеми правдами и неправдами пытаться заставить пользователей Windows 11 выбирать её продукты, в том числе браузер Edge — после нескольких попыток заинтересовать клиентов при помощи всплывающих окон, софтверный гигант, судя по всему, решил провести новый эксперимент, демонстрируя назойливый баннер, сообщается в публикации сайта Windows Latest.

реклама

Источник фото: Windows Latest

Как заметили журналисты источника, при попытке запуска Microsoft Edge или открытия при его помощи определённых файлов, в том числе PDF, в том случае, если браузер не является используемым по умолчанию, пользователи увидят новый 3D-баннер, который назойливо будет предлагать выбрать Edge в качестве основного браузера.

Как гласит рекламный материал, Microsoft Edge, используемый в качестве браузера по умолчанию, поможет защитить пользователей от вредоносных программ и фишинга — необходимо лишь нажать кнопку «Установить по умолчанию», а затем подтвердить данное действие в приложении настроек Windows.

Хотя Microsoft добавляет в свой браузер Edge всё новые функции, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, что призвано привлечь новых пользователей, подобные рекламные кампании могут спровоцировать обратный эффект.

Ранее компания уже использовала похожие методы, надоедая пользователям назойливыми всплывающими сообщениями и полноэкранным баннером с предложением выбрать Microsoft Edge.