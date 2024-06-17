Устройство обладает неплохим соотношением стоимости и возможностей.

Китайский производитель Lenovo расширяет свой ассортимент мониторов доступной моделью U2410HA-S, которая имеет все шансы заинтересовать потенциальных покупателей неплохим соотношением стоимости и качества, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Монитор Lenovo U2410HA-S снабжается панелью, выполненной по технологии IPS, благодаря чему достигаются яркие цвета и широкие углы обзора (178 градусов по вертикали и горизонтали), с диагональю 23.8 дюйма, разрешением Full HD (1920x1080 точек), соотношением сторон 16:9, яркостью 250 нит и частотой обновления 75 Гц, что выгодно отличает новинку от недорогих устройств с частотой 60 Гц, обеспечивая более плавное изображение в динамичных сценах.

Для снижения нагрузки на глаза в процессе длительной работы или просмотра видео монитор оснащён встроенным программным обеспечением, осуществляющим фильтрацию синего цвета.

Новинка имеет узкие рамки вокруг панели, благодаря чему усиливается эффект погружения и появляется возможность использовать устройство для систем с несколькими мониторами. Также имеется четыре отверстия на задней стороне новинки для настенного крепления по стандарту VESA 100x100 мм.

Подключение монитора к другим устройствам осуществляется при помощи разъёмов HDMI и VGA, что расширяет совместимость новинки даже с достаточно старым оборудованием.

В продажу монитор Lenovo U2410HA-S поступает сегодня, 17 июня, с весьма демократичной стоимостью — в Китае новинка оценена в 549 юаней, что эквивалентно $76 или 6 700 рублей.