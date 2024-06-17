Кроме того, новинка получила 12 ГБ ОЗУ и ОС Android 14.

В июле текущего года южнокорейский производитель Samsung должен презентовать сразу несколько новых мобильных устройств, в том числе складной смартфон Galaxy Z Flip6, который был замечен на сайте бенчмарка Geekbench, подтвердив ряд своих спецификаций, сообщается в материале издания Gizmochina.

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Как следует из записей на сайте Geekbench, смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 с модельным номером SM-F741B, указывающим на предназначение устройства для европейского рынка, получил восьмиядерный чипсет, оснащённый одним ядром с тактовой частотой 3.4 ГГц, тремя ядрами, работающими на частоте 3.15 ГГц, двумя ядрами, достигающими частоты 2.96 ГГц, и двумя ядрами с частотой 2.27 ГГц, что подразумевает наличие специальной версии чипа Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Кроме того, тестируемое устройство снабжено графическим процессором Adreno 750, 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14. В одноядерном тесте новинка набрала 2247 баллов, а в многоядерном — 6857 очков.

Источник фото: Gizmochina

Ранее стало известно, что смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 обзаведётся складным дисплеем, выполненным по технологии Dynamic AMOLED 2X, с диагональю 6.7 дюйма, разрешением 2640x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, внешним 3.4-дюймовым экраном с разрешением 720x748 пикселей и накопителем объёмом 256 или 512 ГБ.

Помимо этого, новинка должна получить основную камеру с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп с диафрагмой f/2.2 и 10-Мп селфи-камеру без автофокуса. Устройство имеет возможность записывать видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду, а также 1080p со скоростью 60, 120 или 240 кадров в секунду.

Смартфон снабжён разъёмом USB 3.2 Gen 1 и аккумуляторной батареей на 4000 мА·ч с технологией быстрой зарядки мощностью 25 Вт, а также имеет поддержку WI-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Размеры устройства в сложенном и разложенном виде достигают 85.1x71.9x14.9 мм и 165.1x71.9x6.9 мм соответственно, а его вес составляет 187 г.