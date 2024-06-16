Кроме того, новинка имеет разрешение 1080p и время отклика 5 мс.

Компания HKC презентовала новую модель монитора, получившую название V2511 и характеризующуюся отличным соотношением цены и возможностей, говорится в материале сайта Gizmochina.

Монитор HKC V2511 получил IPS-панель с диагональю 24.5 дюйма, разрешением 1080p (1920x1080 точек), яркостью 250 нит и частотой обновления 100 Гц, обеспечивая плавное изображение при прокрутке страниц и в динамических сценах.

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Кроме того, новинка характеризуется статической контрастностью 1000:1 и временем отклика 5 мс, что минимизирует смазывания изображения в экшн-сценах и горячих игровых баталиях. Также устройство имеет широкие углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Как заявляет производитель, новинка охватывает 99 % цветовой гаммы sRGB и обладает 8-битной глубиной цвета.

Новинка поддерживает ряд технологий для снижения нагрузки на глаза, в том числе функцию устранения мерцания, адаптивной подсветки и фильтр синего цвета.

Источник фото: Gizmochina

Для подключения монитора предусмотрено по одному порту HDMI 1.4 и VGA. Положение устройства можно регулировать при помощи подставки. Также поддерживается монтаж на стену благодаря наличию креплений VESA 75x75 мм.

Цена монитора HKC V2511 выглядит достаточно привлекательной — в магазине JD.com стоимость новинки составляет 459 юаней, что эквивалентно 63 долларам или 5600 рублей.