Новинка может дебютировать в июле.

Несколько дней назад в сети Интернет появилась информация, указывающая на подготовку новой версии планшета Redmi Pad SE, выпущенного в прошлом году, а сегодня на сайте Gizmochina было опубликовано изображение реального устройства, получившего название Redmi Pad SE 8.7 4G.

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Источник фото: Gizmochina

Представленное изображение не отличается высоким качеством, но благодаря его появлению можно понять, что новая модель Redmi Pad SE 8.7 4G, имеющая внутренний модельный номер «N85», получит 64 ГБ постоянной памяти и будет доступна с HyperOS на базе Android 14.

Ранее стало известно, что новинка будет оснащена экраном с диагональю 8.7 дюймов, что намекает на её более компактные размеры по сравнению с моделью прошлого года выпуска, Redmi Pad SE, обладающей 11-дюймовым дисплеем. Также устройство обзаведётся поддержкой стандарта связи 4G, что расширит возможности пользователей.

Более подробными данными о технических характеристиках новой модели источник не располагает, но ожидает, что новинка будет иметь схожие с прошлогодней моделью спецификации, хотя некоторые изменения и возможны. Дебют Redmi Pad SE 8.7 4G может состояться уже в следующем месяце текущего года.