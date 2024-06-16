Новинка должна получить 6.7-дюймовый экран и основную камеру на 50 Мп.

В последнее время китайский бренд Honor активно пополняет ассортимент своих смартфонов, а в скором времени может представить ещё одну новую модель, предположительно, Honor X60i. На это указывает её появление на сайте китайского центра сертификации TENAA, благодаря чему стали известны характеристики устройства, говорится в материале сайта Gizmochina.

Модель предшествующего поколения, Honor X50i. Источник фото: Gizmochina

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Сайт сертификации TENAA демонстрирует, что предполагаемый смартфон Honor X60i получит 6.7-дюймовую LCD-панель с разрешением Full HD+ (1080x2412 пикселей), восьмиядерный процессор с частотой до 2.4 ГГц, 50-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный вспомогательный датчик, расположенные на задней панели, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч.

Кроме того, устройство будет представлено в версиях с 6 ГБ/8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ оперативной и 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти. Размеры новинки составляют 161.05x74.55x71.8 мм, а вес — 172 г. Также указан сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном, но, учитывая технологию изготовления панели, источник считает данную информацию ошибочной, полагая, что датчик расположится на боковой грани.

Информации о дате запуска новинки не предоставляется, но с учётом того, что модель предшествующего поколения была анонсирована в июле прошлого года, можно ожидать, что Honor X60i появится в соответствующий период текущего года.