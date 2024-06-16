Microsoft заявила, что уже решает данную проблему.

Предварительные версии Windows 11 в целом ряде случаев могут содержать баги, связанные с неправильной работой сервисов и процессов и приводящие к непредсказуемому поведению системы или падению производительности, но пользователи, участвующие в программе Windows Insider способны самостоятельно раскопать их виновников, а затем уведомить разработчиков из Microsoft, что и случилось в текущем месяце, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что начиная с июня текущего года последняя сборка предварительной версии Windows 11 получила баг, связанный с чрезмерной нагрузкой службы взаимодействия между устройствами (Cross Device Service) на процессор — о существовании данной проблемы сообщили десятки и сотни пользователей на разных форумах и официальном сайте Microsoft.

Представитель софтверного гиганта заявил, что в компании уже знают о данной неполадке и работают над её устранением, выявив основную причину, поэтому пользователям необходимо запастись терпением. Отмечается, что данное сообщение было опубликовано более недели назад, но апдейта, исправляющего эту ошибку, пока опубликовано не было.

Служба Cross Device Service предназначена для подключения и синхронизации различных устройств в ОС Windows 11, таких как смартфоны, и обеспечивает работу функции Phone Link, не так давно получившей несколько усовершенствований, в том числе улучшенный обмен файлами с Android-устройствами, одно из которых и могло негативно повлиять на работоспособность.