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Илон Маск рассказал о разработке сразу трёх новых моделей электромобилей Tesla
В список новинок могут войти Tesla Model 2, Robotaxi и Robovan.

В настоящее время специалисты компании Tesla разрабатывают сразу несколько новых моделей электромобилей, что в рамках ежегодного собрания акционеров подтвердил глава автопроизводителя, американский миллиардер Илон Маск, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Tesla/YouTube

Сообщается, что информация о будущих моделях электрокаров Tesla была довольно ограниченной, хотя и дала некоторое понятие о будущих новинках — Илон Маск продемонстрировал изображение, на котором представлен модельный ряд компании, а три новинки были скрыты от посторонних глаз чехлами, позволяющими оценить только их силуэты, но не предоставляющие каких-либо дополнительных деталей.

Кроме того, глава Tesla заявил, что новые модели электрокаров являются особенными, не разъяснив, какой именно смысл вложил в свои слова, и не уточнив больше деталей.

Предполагается, что одной из новинок станет Tesla Robotaxi, которое компания тестирует в течение достаточно длительного времени, проверяя работу системы полного автономного вождения FSD — ранее говорилось, что беспилотное такси будет представлено восьмого августа.

Ещё одной новой моделью, судя по силуэту на представленном изображении, станет электрокар Tesla Model 2, который должен составить конкуренцию китайским производителям благодаря своей доступной цене. Ранее сообщалось, что Robotaxi и Model 2 будут базироваться на одной и той же платформе.

Наконец, третьей новинкой может стать электрический фургон Tesla, слухи о котором ходили начиная с 2022 года — он может получить название Robovan и предназначаться как для пассажирских перевозок, так и для транспортировки грузов.

#tesla #илон маск
Источник: notebookcheck.net
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