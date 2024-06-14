Кроме того, HMD Ridge Pro обзаведётся 50-Мп основной камерой и ёмким аккумулятором.

Финская компания HMD Global разрабатывает сразу несколько новых смартфонов — ранее стало известно о моделях Atlas и Skyline, а сейчас информатор HMD_MEME'S сообщает, что производитель готовит ещё одно новое мобильное устройство, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: X/HMD_MEME'S

Как утверждает информатор, смартфон HMD Ridge Pro будет оснащён чипсетом бюджетного уровня Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и 6.64-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Новинка будет выпускаться в модификациях с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти или 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

Судя по изображению, устройство имеет достаточно аскетичный дизайн с задней панелью без каких-либо излишеств, на которой заметны модули камер и светодиодная подсветка, и вырезом для селфи-камеры на фронтальной стороне.

Модели HMD Ridge Pro приписывают наличие тройной камеры на задней панели с 50-Мп основным модулем, сверхширокоугольным сенсором на 5 Мп и 2-Мп датчиком глубины, а также фронтальной камеры с разрешением 50 Мп.

Кроме того, новинка должна обзавестись ёмким аккумулятором на 5500 мА·ч, защищённым от пыли и брызг по стандарту IP54 корпусом, 3.5-мм разъёмом для наушников, поддержкой Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 5G, NFC и функционировать на Android 14. На выбор потенциальному покупателю будет предложено три цветовые схемы — белая (Snow), зелёная (Glacier Green) и кофейная (Mocha).

Информации о стоимости новой модели смартфона и её доступности пока не предоставляется.