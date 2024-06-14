Разработчикам ПО для блокировки рекламы на YouTube придётся дорабатывать свои продукты.

Компания Google продолжает свою борьбу с расширениями и приложениями, блокирующими рекламные материалы на видеосервисе YouTube – в течение последних нескольких месяцев специалисты компании применяли различные методы, которые должны были вынудить пользователей отказаться от блокировщиков рекламы, а сейчас, судя по всему, изобрели ещё один способ, который заставит напрячься разработчиков ПО, блокирующего рекламу, сообщается в публикации сайта Neowin.

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Блокировщики рекламы на YouTube постоянно эволюционируют, чтобы эффективно бороться с рекламными вставками, механизм работы которых постоянно модифицируется специалистами Google, но свежее нововведение компании, судя по всему, призвано максимально усложнить задачу по блокировке рекламы на видеоплатформе — как сообщают разработчики расширения SponsorBlock, позволяющего избегать просмотра спонсорских рекламных материалов на YouTube, видеосервис вскоре получит возможность встраивания рекламы на стороне сервера.

Это означает, что рекламные материалы будут внедрены непосредственно в сам видеоролик, осложняя методы их блокировки. Разработчики SponsorBlock отмечают, что для этого YouTube даже не придётся перекодировать видео, так как существующие технологии разбивают его на сегменты, которые можно легко заменить или объединить, чем и воспользуется Google.

При этом блокировщики рекламы могут пойти по тому же пути, исключая фрагменты с рекламой, вставленной в видеоролик, но для этого разработчикам необходимо будет досконально изучить механизмы, которые могут быть весьма сложны в своей реализации, поэтому в ближайшее время пользователи, столкнувшиеся с новым видео рекламных материалов, окажутся беззащитны.