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Kaspersky для Android будет уведомлять пользователей о Bluetooth-устройствах, следящих за ними
Новые версии приложения для Android и iOS получили ряд полезных функций.

Акционерное общество «Лаборатория Касперского» выпустило новую версию своего продукта, предназначенного для защиты мобильных устройств от несанкционированного доступа и кражи конфиденциальных данных, добавив новые полезные возможности, говорится в публикации новостного издания «РИА Новости».

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Источник фото: Kaspersky

Как сообщил представители компании, новая версия приложения Kaspersky для Android следит за Bluetooth-устройствами, находящимися в непосредственной близости от владельца смартфона, и в случае обнаружения подозрительной активности, в том числе следования за пользователем в течение продолжительного отрезка времени при его перемещении, выдаёт предупреждение. Кроме того, можно будет создавать список доверенных устройств и видеть все подозрительные гаджеты.

Отмечается, что при помощи Bluetooth-меток злоумышленники могут вести скрытую слежку за пользователем, а данная функция призвана предотвратить это и доступна в бесплатном варианте приложения.

Кроме того, обновление принесет для владельцев мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS возможность узнавать, когда их личные данные, в том числе адреса электронной почты и коды доступа, крадёт какое-либо стороннее приложение или сервис, прикреплённый к номеру телефона.

Также смартфоны Apple получили интегрированную в виде расширения в браузер Safari функцию предотвращения сбора информации о пользователях, по которой можно осуществлять наблюдение за его действиями, а также блокирования рекламных материалов.

Свежая версия приложения опубликована как в App Store и Google Play, так и RuStore — новые функции доступны для пользователей Android в обновлении 11.113, а обладатели смартфонов iOS смогут использовать новые возможности начиная с версии 2.82.

#kaspersky
Источник: ria.ru
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